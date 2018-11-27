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Конкурс «Морской десант» пройдет в Калининградской области в 2019 году

Политика

Конкурс будет вторым по счету, в котором примут участие подразделения морской пехоты Балтийского флота

Конкурс «Морской десант» пройдет в Калининградской области в 2019 году
Иллюстрация: Navy.mil
Морская пехота России

Калининград, 27 ноября 2018, 14:33 — REGNUM  На полигоне Балтийского флота РФ в Калининградской области в 2019 году в рамках Армейских международных игр состоится конкурс «Морской десант». Об этом сообщает 27 ноября пресс-служба Балтийского флота России.

Отмечается, что конкурс будет вторым по счету международным конкурсом, в котором примут участие подразделения морской пехоты Балтийского флота. В пресс-службе напомнили, что в 2018 году международный конкурс «Морской десант — 2018» проходил в китайском городе Цюаньчжоу.

Как сообщало ИА REGNUM, корабли Балтийского флота провели артиллерийский бой с условным противником 21 августа в рамках открытия Международного военно-технического форума «Армия-2018».

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