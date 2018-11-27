В Сирии захвачен один из лидеров террористической организации

Дейр-эз-Зор, Сирия, , 14:33 — REGNUM Сирийским демократическим силам в ходе специальной операции, которая проводилась в восточной части провинции Дейр-эз-Зор, удалось захватить одного из лидеров ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он занимает высокое место в иерархии террористической организации, находится на второй ступени управления, т. е. рядом с первым лицом. Имя террориста до сих пор держится в секрете.

Джихадист прятался в схроне, который был создан под жилым домом. В начале штурма ему удалось заскочить в свое убежище. Он даже грозился взорвать здание, если бойцы СДС не отойдут на определенное расстояние от здания. Специальные силы применили спецсредства и сумели захватить его живым. При нем оказалось два десятка сотовых телефонов, восемьдесят золотых слитков, крупная сумма денег. Данная операция проводилась при поддержке американских военных.

По сообщениям от активистов оппозиции, в минувшие выходные на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор в результате атаки на базу террористов был убит высокопоставленный командир ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его имя Абдель-Рахман аль-Рави.

Это произошло в городе Багуз аль-Фукани. Штаб террористов находился в самом городе. В результате удара войск международной коалиции под руководством США были убиты более десяти соратников Абдель-Рахмана аль-Рави.