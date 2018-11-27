Губернатор Запорожья заявил о создании эшелонирования и блок-постов

Запорожье, Украина, , 14:32 — REGNUM С 2014 года Запорожская область усиливает оборону более 200 км прибрежной линии Азовского моря. Об этом 27 ноября в эфире телеканала «112 Украина» заявил председатель Запорожской областной государственной администрации Константин Брыль.

«Мы будем действовать в рамках закона и указа президента. За 27 лет у нас впервые такое. Мы должны сформировать те инструментарии, которые не повредят людям, не нарушат свободы, но в первую очередь повысят обороноспособность нашей области. Специфика Запорожской области заключается в том, что у нас более 200 км Азовского побережья. Это накладывает соответствующие условия. С 2014 года в области многое сделано — эшелонирование, блок-посты», — рассказал Брыль.

Губернатор допускает, что на улицах населенных пунктов появится больше патрулей, а на дорогах усилят досмотр транспортных средств.

«Будут усилены меры по охране общественного порядка. Возможно, на улицах будет больше патрулей, а на дорогах больше досмотра. К этому надо относиться с пониманием», — сказал Брыль.

Он также призвал жителей региона быть готовыми к любым действиям со стороны «агрессивного соседа» — России. «Это не значит, что будут использоваться все те инструментарии, которые прописаны в законе. Они будут использоваться только по мере обострения ситуации… Мы должны быть готовыми к любым действиям со стороны нашего агрессивного, неуравновешенного и непредсказуемого соседа. Сегодня будет созван Совет обороны области… Свободы не будут сворачиваться», — заверил Брыль.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 26 ноября Рада ввела военное положение в ответ на атаку России на катера Военно-морских сил Украины. Действие военного положения распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области. Правовой режим военного положения начался с 26 ноября и продлится до 26 декабря текущего года. При этом президент имеет право продлить военное положение.

Напомним, 26 ноября во время выступления в Раде президент Петр Порошенко заявил, что военное положение будет применяться только в случае «наземной военной агрессии со стороны России».

В дополнении к указу о вводе военного положения описаны права граждан, которые ограничат в случае введения военного положения. В частности, документ предусматривает ограничение прав человека на неприкосновенность жилья (ст. 30), личной жизни (ст. 32), тайну телефонных разговоров (ст. 31), свободу передвижения (ст. 33), свободу мысли и слова (ст. 34), прав граждан избирать и быть избранными (ст. 38), прав на мирные собрания (ст. 39), прав распоряжаться своей собственностью (ст. 41), прав на предпринимательскую деятельность (ст. 42), прав на свободный выбор деятельности (ст. 43) и прав на забастовку (ст. 44), а также прав на образование (ст. 53).