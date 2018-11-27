Порошенко обманул Раду: СМИ опубликовали непроверенный текст указа

Киев, , 14:28 — REGNUM Власти совершили преступление, опубликовав в правительственной газете «Урядовый курьер» первоначальный вариант указа президента Украины Петра Порошенко о вводе военного положения на всей территории страны на 60 дней. Об этом 27 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат, член фракции «Радикальная партия» Олег Куприенко.

Он сообщил, что фракция «Радикальная партия» поддержала указ Порошенко, предварительно не ознакомившись с его текстом, поскольку опасалась закрепления за собой клише «руки Кремля».

«Если в «Урядовом курьере» напечатали 60 дней и по всей территории Украины, извините, это уже преступление. Это внесение заведомо неправдивых ведомостей в официальный документ… Да, в нарушение норм регламента нам не раздали к голосованию этот указ. Текста мы не видели», — признался Куприенко.

Он напомнил, что 26 ноября, выступая с парламентской трибуны, Порошенко заверил, что изменил первоначальную редакцию указа. Президент обещал ввести военное положение на 30 дней в 10 областях Украины.

«Он сказал: я вношу новый на замену старого, где написано такое… Поймите ситуацию в зале, когда все кричат «зрада», нужно воевать с Россией и побеждать. А если ты не голосуешь за военное положение, ты кто? Ты — предатель. Так не должно быть, мы же воюем… Если смухлевали, это еще одна характеристика действующей власти, которая делает все возможное, чтобы остаться при этой власти», — уточнил Куприенко.

По его словам, Порошенко решил создать из себя образ сильного «батьки Лукашенко».

«60 дней положения. Что такое военное положение? Прикроют каналы, которые неугодны. Там так и написано… Они имеют право закрывать средства массовой информации. В законе не указано, кто определяет эту необходимость. Могут запрещать демонстрации, митинги, партии. И что у нас на экранах? Беспрерывное заседание Совета национальной безопасности и обороны, где сильный президент Порошенко ведет заседание как Верховный главнокомандующий… И все видят сильного такого батьку Лукашенко, который сильной рукой наводит порядок», — прогнозирует Куприенко.

Он также призвал администрацию президента прокомментировать публикацию в СМИ измененного текста указа Порошенко.

«Если это не ошибка, а специально опубликовали, если Администрация президента подтвердит, что на 60 дней и на всей территории Украины, тогда надо бить во все колокола. Выходить на все площади. Это преступление, так нельзя. Перечень конституционных прав, которые ограничиваются, не установлен. Написано, что они «могут» быть ограничены. Что такое «могут»… Есть большая манипуляция юридическими терминами и нормами права, чтобы достичь не государственной и национальной цели, а узконаправленной цели отдельного политика, чтобы остаться при власти», — пояснил Куприенко.

Как сообщалось, 26 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, чт предлагает парламенту ввести военное положение на 30 дней, чтобы не помешать проведению президентских выборов.

«Я буду предлагать парламенту ввести военное положение на 30 дней, чтобы военное положение никоим образом не накладывалось на проведение избирательной кампании… В начале декабря я внесу проект решения парламента о дате президентских выборов, которые должны произойти в соответствии с Конституцией 31 марта 2019 года», — добавил Порошенко.

Он также заверил, что военное положение не предусматривает ввод цензуры и ограничение прав и свобод граждан.

Напомним, 27 ноября в правительственной газете «Урядовый курьер» опубликован указ президента о вводе военного положения на всей территории Украины сроком на 60 дней.