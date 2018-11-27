Трамп готов поднять пошлины на iPhone из Китая

Вашингтон, , 14:26 — REGNUM Власти США могут ввести пошлины на iPhone и ноутбуки, импортируемые из Китая. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью The Wall Street Journal.

«Может быть, все будет зависеть от ставки», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о возможном повышении пошлин на смартфоны и ноутбуки американской компании.

Издание отмечает, что речь идет о 10-процентных пошлинах на товары Apple.

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Как передавало ИА REGNUM, 27 ноября официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на регулярном брифинге сообщил, что власти Китая будут жестко отстаивать свои интересы, если экономическое давление со стороны США усилится, а протекционистские барьеры станут крепче.

По его словам, торговые споры между Пекином и Вашингтоном должны быть урегулированы путем переговоров на равноправной основе.

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