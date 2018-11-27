Объединение Южной Кореи и КНДР было желанием граждан или лидеров? — эксперт

Джакарта, , 14:24 — REGNUM Исследователь южнокорейского института национального объединения Санг Син Ли выступил с докладом на круглом столе «Мир на Корейском полуострове» в Джакарте на тему было ли объединение Кореи чисто желанием граждан двух стран или только желанием правительств, сообщает Sindonews.

«Возможно, некоторые корейцы из обеих стран надеются на воссоединение, но есть и те, кто этого не хочет», — заявил эксперт из Южной Кореи.

Санг Син Ли подчеркнул, что усилия по воссоединению Южной Кореи и КНДР также должны получить полную поддержку со стороны международного сообщества, особенно от мировых органов, таких как ООН, Европейский союз и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Эксперт описал отношения между Южной Кореей и КНДР как семейную драму, где всегда есть «чёрная овца» или член семьи, который приносит проблемы, и этой фигурой является КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация на Корейском полуострове обсуждалась на встрече, проведенной посольством Южной Кореи и центром Хабиби в Джакарте.

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