Власти Новосибирской области контролируют благоустройство Монумента Славы

Новосибирск, , 14:15 — REGNUM Комплексное благоустройство Сквера Славы и реставрация объекта культурного наследия регионального значения «Монумент Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны» в городе Новосибирске будет осуществляться с участием средств областного бюджета в рамках нового национального проекта «Жильё и городская среда».

Перспективы благоустройства мемориального ансамбля «Монумент Славы» рассмотрены в Правительстве Новосибирской области на совещании 27 ноября под руководством заместителя Губернатора Сергея Сёмки. В обсуждении приняли участие представители министерства финансов и налоговой политики, министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона, областного управления по государственной охране объектов культурного наследия, мэрии Новосибирска.

Работы по данному проекту запланированы в рамках нового нацпроекта «Жильё и городская среда» и государственной программы «Культура Новосибирской области». Средства на реализацию проекта на условиях софинансирования будут выделяться из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

С учётом высокой значимости, исторической и культурной ценности мемориального ансамбля «Монумент Славы», всем работам на нём будет уделяться особое внимание, отметили на совещании. Кроме того, подчёркивалась особая важность реализации данного проекта, так как за первоочередное благоустройство мемориала свои голоса отдало большинство жителей Новосибирска.

Напомним, что данный проект стал победителем рейтингового голосования по выбору общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном порядке в 2019 году. Голосование в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», стартовавшего в 2017 году, проводилось 18 марта 2018 года. Участие в голосовании приняли жители населённых пунктов Новосибирской области с численностью населения свыше 20 тысяч человек.

В 2018 году проводится разработка комплексного проекта по благоустройству объекта, включающая в себя как работы по реставрации и ремонту предметов охраны Монумента Славы, так и создание комфортной городской среды на прилегающих участках Сквера Славы. Начать работы планируется в 2019 году, завершить — в 2020 году. Общая стоимость работ на объекте оценивается в сумму порядка 180 млн рублей.

Также в Правительстве региона обсуждаются перспективы реализации ряда других крупных проектов благоустройства, набравших большое количество голосов в ходе рейтингового голосования 18 марта 2018 года. В их числе дисперсный парк в Кировском районе Новосибирска, третий этап Михайловской набережной в областной столице, детская игровая площадка «Буратино» в городе Татарске, городской парк культуры и отдыха в городе Бердске, сквер «Звёздочка» в городе Оби и другие проекты. Сергей Сёмка акцентировал внимание на том, что ни одно из предложений жителей не должно остаться без внимания. Все крупные проекты, за которые проголосовали жители муниципальных образований, должны быть реализованы.

Справка: Национальный проект «Жильё и городская среда» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Паспорт проекта в 2018 году утвержден Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Нацпроекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни, создания комфортных условий для проживания, условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Правительства РФ.