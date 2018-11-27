На Украине опубликовали неправильный указ о военном положении

Киев, , 14:13 — REGNUM В правительственной газете «Урядовый курьер» опубликована старая версия указа о военном положении, заявила вице-премьер министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе 27 ноября на странице в социальной сети Facebook.

По словам политика, указ был напечатан ошибочно:

«Ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Этот указ вообще отменён. В завтрашнем выпуске будет опубликован закон и соответствующий указ», — утверждает чиновник.

Напомним, 26 ноября Верховная рада приняла решение о введении военного положения в десяти областях Украины на срок 30 дней. В правительственной газете был ошибочно опубликован текст указа, в котором военное положение было объявлено на 60 дней и на всей территории страны, как это изначально предлагал президент Украины Пётр Порошенко.

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