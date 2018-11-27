КС Ингушетии превысил полномочия в деле о границе — полпред Совфеда в КС РФ

Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM Конституционный суд Республики Ингушетия (КС РИ) превысил полномочия, когда признал неконституционным соглашение о новой границе республики с соседней Чечней. Об этом на заседании Конституционного суда РФ 27 ноября заявил представитель Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM.

Клишас отметил, что соглашение, подписанное Рамзаном Кадыровым и Юнус-Беком Евкуровым, вступило в силу 17 октября. По жалобе ингушских депутатов 30 октября конституционный суд Ингушетии рассмотрел этот вопрос и не признал за документом правовых последствий, если власти не организуют референдум об изменении границ.

Однако сделано это было слишком поздно, утверждает Клишас, так как, по региональному законодательству, КС РИ может разрешать дела только о не вступивших в силу договорах и соглашениях республики.

«Превышение полномочий Конституционным судом Ингушетии здесь очевидно», — сказал Клишас.

С ним согласился и представитель президента России в Конституционном суде Михаил Кротов, и представитель министерства юстиции РФ Мария Мельникова.

Клишас также заметил, что при изменении границ действительно требуется установить мнение граждан, но нигде Конституция или федеральное законодательство не подразумевает референдум в качестве единственного способа это сделать.

Читайте также: Адвокат Евкурова: Мнение ингушей учли при установлении границы с Чечней

Читайте также: Главы парламентов Чечни и Ингушетии высказались в КС по договору о границе

Читайте также: Песков призвал не давать оценку событиям в Ингушетии до решения суда

Читайте ранее в этом сюжете: КС выслушал мнение конгресса ингушского народа по делу о границе с Чечней

Читайте развитие сюжета: КС РФ выслушал позицию рода Орстхой по делу о границе Чечни и Ингушетии