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Ученые из многих стран потребовали наказать Китай за давление на уйгуров

Политика

278 ученых приехали в Вашингтон жаловаться на Пекин

Ученые из многих стран потребовали наказать Китай за давление на уйгуров
Уйгурская семья

Пекин, 27 ноября 2018, 14:06 — REGNUM  Сотни общественников призвали мировое сообщество потребовать от Китая прекратить массовые аресты уйгуров, сообщает 27 ноября Reuters.

Правозащитники, а также ученые из разных стран общей сложностью в 278 человек выступили в Вашингтоне с требованием ввести санкции против властей КНР, по их мнению осуществляющих подавление религиозного меньшинства в своей стране.

Напомним, в Китае проживает свыше 10 млн уйгуров, исповедующих ислам, основная их масса сосредоточена в провинции Синьцзян, являющейся источником нестабильности и сепаратистских настроений.

Правозащитные организации регулярно используют уйгурский фактор в качестве критики китайского правительства.

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Китайско-американские отношения
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