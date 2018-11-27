Ученые из многих стран потребовали наказать Китай за давление на уйгуров

Пекин, , 14:06 — REGNUM Сотни общественников призвали мировое сообщество потребовать от Китая прекратить массовые аресты уйгуров, сообщает 27 ноября Reuters.

Правозащитники, а также ученые из разных стран общей сложностью в 278 человек выступили в Вашингтоне с требованием ввести санкции против властей КНР, по их мнению осуществляющих подавление религиозного меньшинства в своей стране.

Напомним, в Китае проживает свыше 10 млн уйгуров, исповедующих ислам, основная их масса сосредоточена в провинции Синьцзян, являющейся источником нестабильности и сепаратистских настроений.

Правозащитные организации регулярно используют уйгурский фактор в качестве критики китайского правительства.

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