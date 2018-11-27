Rand: США опаздывают с реакцией на территориальную агрессию

Вашингтон, , 13:56 — REGNUM Американская корпорация Rand, занимающаяся стратегическими исследованиями в интересах правительства США, Вооруженных сил США и других связанных с ними организаций, подготовила новый доклад. Он называется «Что сдерживает и почему. Изучение требований к эффективному сдерживанию межгосударственной агрессии».

В докладе отмечается, что реагирование США на территориальную агрессию на протяжении последних нескольких десятилетий является запоздалым в отношении большинства регионов мира. В настоящее время это приобретает все большее значение. По мнению авторов доклада, обсуждение и осмысление стратегии сдерживания — как теоретического и практического политического подхода — в военных и стратегических кругах США находится не на должном уровне.

Корпорация Rand пишет, что «все более агрессивная Россия угрожает Восточной Европе и Прибалтике возможной агрессией, как обычной, так и иной». В докладе отмечается, что Китай активно реализует свои территориальные амбиции в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, включая строительство искусственных островов, а также проводит операции откровенного запугивания.

В документе также указывается на возможность крупномасштабной агрессии со стороны Северной Кореи в отношении Республики Корея с использованием стремительно развивающегося ядерного арсенала.

В докладе дается ряд рекомендаций, которые позволят более эффективно решать проблемы сдерживания территориальной агрессии.

Особого внимания заслуживает первая рекомендация. Предлагается оценить мотивы потенциальных агрессоров и облегчить проблемы безопасности. По мнению авторов доклада, это может включать в себя отказ от развертывания наиболее провокационных американских систем вооружения, как в самой Восточной Европе, так и рядом с ней.

Это достаточно здравое предложение. Пока неизвестно, как его воспримет военно-политическое руководство США.

Среди остальных рекомендаций большое внимание уделено 5 статье Североатлантического договора, подчеркивается необходимость постоянно подтверждать решимость США соблюдать свои обязательства по ответным мерам на совершенную агрессию в отношении страны-члена НАТО и т.д.

Кроме этого предлагается развертывание или поддержка сил и средств, свидетельствующих о серьезности обязательств США. В Европе это может включать работу с союзниками по НАТО для финансирования новых оборонительных потенциалов, укрепление существующих батальонов НАТО в Прибалтике и вокруг нее и инвестиции в потенциал для успешных операций по комбинированным вооружениям в Европе (особенно для сухопутных войск).