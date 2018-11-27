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МИД Германии сообщил о заинтересованности Европы в сохранении ДРСМД

Политика

В октябре текущего года глава Белого дома США Дональд Трамп заявил о скором выходе Вашингтона из ДРСМД, поскольку Москва якобы регулярно его нарушает

МИД Германии сообщил о заинтересованности Европы в сохранении ДРСМД
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
На пути к миру лежит Россия

Берлин, 27 ноября 2018, 13:53 — REGNUM  Страны Европы заинтересованы в том, чтобы Россия и США продолжали соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас во время выступления на Берлинском форуме внешней политики.

По его словам, Брюссель заинтересован в сохранении договора, так как соглашение прежде всего выгодно для Европы.

Маас также добавил, что страны Европы могут потерять больше всех из-за обострения отношений между Вашингтоном и Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре текущего года глава Белого дома США Дональд Трамп заявил о скором выходе Вашингтона из ДРСМД, поскольку Москва якобы регулярно его нарушает.

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Политическая жизнь Германии
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