Порошенко пообещал президенту Польши решить проблемы на границе двух стран

Варшава, , 13:56 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко в разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой пообещал разблокировать пункты пропуска на границе между Украиной и Польшей, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщило 27 ноября Польское радио.

Порошенко заявил, что дал распоряжение правительству в течение ближайших дней решить проблему митингующих владельцев нерастаможенных автомобилей, которые заблокировали переходы на границе.

Он также, успокоил польскую сторону, отметив что протесты не должны повлиять на свободное движение товаров между странами.

Напомним, владельцы нерастаможенных автомобилей заблокировали западную границу Украины и требуют изменить законы, регулирующие процедуру легализации иностранных автомобилей на территории страны.

Читайте также: Владельцы нерастаможенных авто заблокировали западную границу Украины

Читайте развитие сюжета: Движение на границе Украины с Польшей восстановлено