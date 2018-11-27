В Винницкой области на границе с Приднестровьем вырыли ров длиной 30 км

Винница, Украина, , 13:52 — REGNUM Региональные власти Винницкой области укрепили украинскую границу с Приднестровьем, в частности вырыли противотанковые рвы длиной 30 км. Об этом 27 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель Винницкой областной государственной администрации Валерий Коровий.

«Мы говорим об особом правовом режиме, который будет введен на территории Винницкой области. У нас есть непосредственно 32 км границы с Приднестровьем. Мы сделали серьезные мероприятия. Еще в 2014—2015 гг. фактически на 30 км мы вырыли большой противотанковый ров. По этому участку границы ситуация спокойная», — сказал Коровий.

По его словам, в области военкоматы уже проводят работу по оповещению резервистов вооруженных сил Украины первой очереди.

«Вчера мы провели заседание Совета обороны. Были привлечены территориальные подразделения министерств и ведомств, которые есть в области — подразделения Министерства обороны, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, пограничный отряд… Начали работу по уточнению мобилизационного резерва, оповещению резервистов первой очереди», — добавил Коровий.

Он также проинформировал, что ввод военного положения вызвала в области «общественный резонанс».

«Эту ночь мало кто спал, поскольку есть общественный резонанс… Мы постоянно общаемся с людьми. Сейчас ситуация входит в психологически нормальный уровень… Права и свободы граждан ни в коей мере не будут ограничены. Мы проводим комплекс мероприятий, связанных с координацией работы силовых структур и ведомств на территории Винницкой области, в частности в вопросах территориальной обороны… Проводятся организационные мероприятия, которые дадут возможность гарантировать безопасность граждан», — подытожил Коровий.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября парламент Украины ввел военное положение в ответ на действия России в Керченском проливе. Действие военного положения распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую).

Правовой режим военного положения начался с 26 ноября и продлится до 26 декабря текущего года. При этом президент имеет право продлить военное положение.