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Поток китайских туристов в Индонезию вырос на 275% за пять лет — СМИ

Политика

Саммит «Индонезия-Китай», посвященный пяти годам всестороннего стратегического партнерства, прошел в Джакарте

Поток китайских туристов в Индонезию вырос на 275% за пять лет — СМИ
Китайские туристы

Джакарта, 27 ноября 2018, 13:46 — REGNUM  За последние пять лет число китайских туристов, приезжающих в Индонезию, увеличилось на 275% и составляет около 2 млн туристов ежегодно, сообщает Antaranews.

По словам посла Китая в Индонезии Сяо Цянь, это свидетельствует о развитии контактов между Индонезией и Китаем.

«Было много обменов в области туризма, образования, средств массовой информации, молодежной деятельности и спорта», — отметил посол, выступив со вступительным словом на саммите «Индонезия-Китай» в Джакарте, посвященном пяти годам всестороннего стратегического партнерства.

Сяо Цянь подчеркнул, что отношения между народами двух стран должны и далее укрепляться, поскольку это один из ключевых пунктов двустороннего партнерства

Напомним, в 2017 году Индонезия вошла в десятку стран, привлекательных для китайских туристов. Правительство Индонезии установило цель в 2,6 млн китайских туристов в 2018 году.

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Туризм
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