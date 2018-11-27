Neue Zürcher Zeitung: нужно вернуть Украину в политическую повестку Запада

Берн, , 13:45 — REGNUM НАТО должно указать России допустимые границы в Черном море за пределами Азовского, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung 26 ноября.

Колумнист Иво Мийнсен призывает НАТО усилить патрулирование в Черном море, в том числе «в интересах черноморских соседей, которые неохотно демонстрируют жесткость в отношении Москвы» — Турции и Болгарии.

«Но прежде всего украинский конфликт должен снова переместиться в список политических приоритетов. В последние годы интерес к нему значительно снизился, новые идеи появляются редко. Это связано с текущей ситуацией и геополитической напряженностью, а также со слабостью руководства и разобщенностью на Западе», — пишет автор.

По его словам, неопределенность вокруг деликатной ситуации на Черном море, может превратиться в зажигательную смесь.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент в Азовском море произошел 25 ноября. Три военных корабля Украины вторглись в российские территориальные воды и были задержаны. Верховная рада Украины утвердила указ о введении в десяти областях страны военного положения сроком на месяц.

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