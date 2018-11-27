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Глава СБУ о силовиках-нарушителях границы РФ: «Выполняли служебные задачи»

Политика

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российскими пограничниками были задержаны три военных судна ВМС Украины (два катера и один буксир), нарушившие морскую границу РФ

Киев, 27 ноября 2018, 13:29 — REGNUM  Информация о том, что на борту задержанных 25 ноября в районе Керченского пролива кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины находились сотрудники СБУ, соответствует действительности. Об этом заявил глава украинской спецслужбы Василий Грицак, заявление которого обнародовано на официальном сайте ведомства.

По его словам, сотрудники ведомства в соответствии с законодательством Украины «выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделений ВМС».

Грицак добавил, что всего в атаке против трех судов ВМС Украины, по данным украинской стороны, участвовали четыре военного-морских корабля, шесть пограничных судов, а также вертолеты и самолеты ВКС РФ.

По его словам, в ходе задержания один из офицеров СБУ якобы получил серьезное ранение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российскими пограничниками были задержаны три военных судна ВМС Украины (два катера и один буксир), нарушившие морскую границу РФ.

По данному факту было возбуждено дело.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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