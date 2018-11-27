При отсутствии мер против РФ «вероятна дальнейшая агрессия» — дипломат США

Вашингтон, , 13:30 — REGNUM Произошедшее в Керченском проливе представляет собой «новую, более опасную форму агрессии», заявил порталу Axios Джон Хёрбст, бывший посол США на Украине, ныне директор Евразийского центра Атлантического совета.

«Со всей ясностью Москва продемонстрировала, что она будет атаковать Украину своими обычными силами», — считает американский дипломат.

При отсутствии американского и европейского реагирования, которое превратит «тактическую победу Кремля в стратегическое поражение», по мнению Хёрбста, «вероятна дальнейшая агрессия»:

«Они явно пытались спровоцировать Украину на стрельбу и искали поводы для военного вмешательства ВМС Украины».

Теперь же, по его мнению, русские «пытаются уйти без какой-либо международной реакции».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Дональда Трампа, руководство США и европейские лидеры вместе работают над «исправлением ситуации» в Керченском проливе, где 25 ноября российская погранслужба задержала нарушивших государственную границу три украинских военных корабля.