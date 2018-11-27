На Украине изменят график работы «оборонки» и усилят охрану инфраструктуры

Киев, , 13:28 — REGNUM Предприятия концерна «Укроборонпром», расположенные на территориях, где действует военное положение, будут работать в особом режиме, сказано 27 ноября на официальном сайте компании.

В «Укроборонпроме» предупредили об изменении порядка доступа сотрудников СМИ на территорию предприятий концерна, а также призвали жителей Украины не распространять сведения о перемещении военной техники.

Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, на Украине будет усилена охрана стратегических объектов инфраструктуры: аэропортов, вокзалов, железнодорожных станций и т.п.

«Я даю отдельное поручение усилить охрану и оборону вокзалов, железнодорожных станций, аэропортов, портов и других объектов инфраструктуры. Также мы вводим особый режим работы железнодорожного транспорта. Он предусматривает обеспечение пропускной способности железнодорожной сети и соответствующего подвижного состава для нужд обороны в основных направлениях, определенных Генеральным штабом Вооруженных сил Украины», — заявил Омелян.

Он отметил, что при министерстве будет создан оперативный штаб, который позволит наладить необходимый уровень взаимодействия с командованием ВСУ и военными администрациями.

Омелян также заявил, что у работников транспортной сферы должен быть наготове рюкзак с трёхдневным запасом всего необходимого, а также чёткие инструкции как действовать в случае нападения врага.

Напомним, 26 ноября 2019 года Верховная рада ввела на территории Украины военное положение. По версии парламентариев, военное положение распространяется на десять областей Украины и начнётся с утра 28 ноября. В официальной газете опубликовано постановление, из текста которого следует, что военное положение продлится 60 дней и затронет всю территорию Украины.

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