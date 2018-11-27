Парламентарий Великобритании: Сегодня бы сделка по Brexit провалилась

Лондон, , 13:19 — REGNUM Депутат парламента Великобритании Дэвид Лидингтон заявил, что законодательный орган страны отклонил бы план премьер-министра Терезы Мэй по Brexit, если бы голосование состоялось сегодня, сообщает 27 ноября Reuters.

«Если бы голосование состоялось сегодня, то было бы сложно выиграть, но я думаю, что у нас еще есть время, чтобы изменить данную ситуацию», — подчеркнул законодатель.

Напомним, парламент Соединенного Королевства 11 декабря должен проголосовать за соглашение, предложенное Терезой Мэй. Если план будет принят, то останется лишь дождаться конца марта 2019 года, чтобы королевство покинуло содружество.

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