Депутатов Госдумы уличили в ответах избирателям «под копирку»

Челябинск, , 13:17 — REGNUM На Урале общественники уличили депутатов Госдумы в одинаковых ответах избирателям. Сканы ответов граждане привели в социальной сети Facebook.

Один активист задал депутатам от «Единой России» вопросы о повышении пенсионного возраста. Получил ответ от Елены Ямпольской («Единая Россия») и разместил его на своей странице в соцсети. На этот пост отреагировал ещё один активист-челябинец. Оказалось, что ему ответила депутат Ирина Роднина («Единая Россия»), и ответ был ровно таким же, что направила Ямпольская.

«Всё, депутаты попались! Ответ Ямпольской — полная копия ответа Родниной. Есть типовой бланк ответа, который теперь и будет рассылаться разгневанным гражданам», — утверждает челябинец.

При этом отметим, что в Госдуме со своей стороны возмущаются одинаковыми письмами, поступающими от граждан, якобы депутаты порой получают «веерную рассылку» писем с одинаковым текстом, причем они могут быть написаны как одним человеком, так и поступать за подписью организации или группы граждан. Ранее депутаты обсуждали, как бороться со «спамом» идентичных писем в нижнюю палату парламента, когда разгневанные граждане направляли народным избранникам письма, написанные, по их мнению, «под копирку».