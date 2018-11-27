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Депутатов Госдумы уличили в ответах избирателям «под копирку»

Политика

Два челябинских активиста получили практически идентичные ответы от разных депутатов Госдумы, что дало им основание утверждать, будто ответы пишутся «под копирку»

Челябинск, 27 ноября 2018, 13:17 — REGNUM  На Урале общественники уличили депутатов Госдумы в одинаковых ответах избирателям. Сканы ответов граждане привели в социальной сети Facebook.

Один активист задал депутатам от «Единой России» вопросы о повышении пенсионного возраста. Получил ответ от Елены Ямпольской («Единая Россия») и разместил его на своей странице в соцсети. На этот пост отреагировал ещё один активист-челябинец. Оказалось, что ему ответила депутат Ирина Роднина («Единая Россия»), и ответ был ровно таким же, что направила Ямпольская.

«Всё, депутаты попались! Ответ Ямпольской — полная копия ответа Родниной. Есть типовой бланк ответа, который теперь и будет рассылаться разгневанным гражданам», — утверждает челябинец.

При этом отметим, что в Госдуме со своей стороны возмущаются одинаковыми письмами, поступающими от граждан, якобы депутаты порой получают «веерную рассылку» писем с одинаковым текстом, причем они могут быть написаны как одним человеком, так и поступать за подписью организации или группы граждан. Ранее депутаты обсуждали, как бороться со «спамом» идентичных писем в нижнюю палату парламента, когда разгневанные граждане направляли народным избранникам письма, написанные, по их мнению, «под копирку».

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