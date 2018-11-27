Задержанных украинских моряков привезли в Симферополь

Симферополь, , 13:10 — REGNUM Украинские военные моряки, задержанные после провокации в Керченском проливе, доставлены в Симферополь. Здесь суд определит им меру пресечения.

Экипажу трех кораблей ВМС Украины, вторгшихся в российские воды, грозит уголовная ответственность. Дело возбуждено по статье 322 УК РФ о незаконном пересечении государственной границы.

Меру пресечения для украинских военных выберет Киевский районный суд Симферополя, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября два бронекатера и буксир ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили российскую границу, игнорировали предупредения пограничников и были задержаны с применением оружия. Корабли доставили в Керчь.

Россия расценила инцидент как провокацию, в чем позже признались на допросе и сами задержанные украинцы. Действия экипажей координировали сотрудники СБУ, находившиеся на кораблях.

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