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Миронов: Порошенко воспользовался испытанным способом

Политика

Провокация

Москва, 27 ноября 2018, 13:08 — REGNUM  Имеющий низкий рейтинг президент Украины Петр Порошенко воспользовался испытанным методом и проявил воинственность. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Чего-то подобного следовало ожидать. Через четыре месяца президентские выборы, а на старте кампании у действующего главы государства — провальный рейтинг. Испытанный способ переключить внимание с катастрофической для народа политики — продемонстрировать воинственность», — отметил Миронов.

Он предположил, что инцидент в Керченском проливе «планировался в ряду других подобных провокаций», но решительные действия российских пограничников нарушили эти планы, поэтому Порошенко начал реализовывать другой сценарий — срыв выборов под предлогом военного положения в стране, а фактически новый государственный переворот.

«Один раз он уже пришел к власти в результате путча. И в его представлении единственный способ у власти удержаться — устроить новый», — рассуждает депутат Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, военное положение пока введено в ряде регионов Украины на срок 30 дней.

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