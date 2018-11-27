Путин в ближайшие дни выступит по инциденту в Керченском проливе

Москва, , 13:05 — REGNUM В Кремле не намерены недооценивать значение украинской провокации в Керченском проливе. Об этом 27 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, президент России Владимир Путин озвучит свою позицию по произошедшему «в ближайшие дни». Песков подчеркнул, что для Путина инцидент является «очень серьезным вопросом», информацию по которому он непрерывно получал от «соответствующих ведомств».

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что на саммите «большой двадцатки» в Буэнос Айресе российский лидер может пообщаться с журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении. Таким образом Песков прокомментировал предложение госсекретаря США Майка Помпео оказать посредничество в урегулировании вопроса.

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