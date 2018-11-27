Военное положение на Украине: «Кастрированный вариант» — проигрыш Порошенко

Киев, , 13:22 — REGNUM На Украине разбираются, с какого именно момента на части территории страны действует военное положение. Накануне президент страны Петр Порошенко в своем обращении к народу заявил, что речь идет о введении военного положения с 09:00 по местному времени 28 ноября. Однако сегодня, 27 ноября, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов объявил через СМИ, что дата начала военного положения в постановлении, за которое проголосовала Верховная рада — 26 ноября с 14:00 по местному времени.

Каких-то уточняющих комментариев от властей страны на данный момент не последовало, отмечает корреспондент ИА REGNUM.

Между тем украинский политолог Дмитрий Корнейчук считает, что президент страны Петр Порошенко однозначно потерпел поражение с операцией «военное положение».

Принятый накануне Верховной радой указ эксперт назвал «кастрированным вариантом», который не позволил Порошенко добиться главного результата — перенести президентские выборы, на которых он проигрывает лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Далее политолог рассуждает, что показал «весь этот цирк» с введением на Украине военного положения. В частности, по его мнению, Порошенко больше не сможет сорвать выборы, даже в случае обострения в Донбассе, поскольку второй раз ВП никто вводить не станет.

Также Корнейчук отмечает, что украинцы и Запад увидели, что Порошенко «возомнил себя царем, который мечтает о диктатуре». Однако на самом деле, по его словам, Порошенко это «хромая утка», поскольку президент неспособен протащить через Раду нужные себе решения.

ИА REGNUM напоминает, что поздним вечером 26 ноября, после более чем 5 часов обсуждений и потасовок Верховная рада приняла закон о введении военного положения на Украине. За проголосовали 276 депутатов при 226 необходимых.

Согласно тексту документа, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

В документе поручено военному командованию, органам исполнительной власти и органам местного самоуправления принимать меры, «необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства».

Изначально Порошенко хотел ввести военное положение на всей территории страны и на 60 дней. Таким образом, ставилось под вопрос проведение в стране президентских выборов в марте 2019 года.