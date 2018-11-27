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Глава МИД Турции об убийстве Хашогги: это отвратительно

Политика

Чавушоглу слушал запись с убийством журналиста

Анкара, 27 ноября 2018, 13:08 — REGNUM  Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал убийство журналиста Джамаля Хашогги агентами Саудовской Аравии «отвратительным», сообщает 27 ноября Associated Press.

«Я слушал запись, он был убит в течение семи минут. Один из убийц говорил, что ему нравится совершать подобные преступления. Это отвратительно», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Турции.

Напомним, в начале октября 2018 года в Генеральном консульстве Саудовской Аравии в Турции был убит журналист Джамаль Хашогги, инцидент вызвал бурную реакцию в международном сообществе, и Эр-Рияд был вынужден признать данный факт.

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