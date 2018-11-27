Глава МИД Турции об убийстве Хашогги: это отвратительно

Анкара, , 13:08 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал убийство журналиста Джамаля Хашогги агентами Саудовской Аравии «отвратительным», сообщает 27 ноября Associated Press.

«Я слушал запись, он был убит в течение семи минут. Один из убийц говорил, что ему нравится совершать подобные преступления. Это отвратительно», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Турции.

Напомним, в начале октября 2018 года в Генеральном консульстве Саудовской Аравии в Турции был убит журналист Джамаль Хашогги, инцидент вызвал бурную реакцию в международном сообществе, и Эр-Рияд был вынужден признать данный факт.

Читайте ранее в этом сюжете: Дело Хашогги. Власти Турции объяснили исчезновение тела