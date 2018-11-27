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Цель Китая состоит в перехвате власти у США — сенатор

Политика

«Добиваться сделки было бы ошибкой»

Цель Китая состоит в перехвате власти у США — сенатор
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китайский дракон

Вашингтон, 27 ноября 2018, 13:00 — REGNUM  Ждать от США первого предложения — это тактика Китая, который намерен в итоге обернуть дело в свою пользу и занять место США на мировой сцене, считает американский сенатор Марко Рубио. В своем твиттере 27 ноября сенатор обсуждает мнение, высказанное в Wall Street Journal старшим научным сотрудников Гудзонского института Томасом Дюстенбергом о том, что «Китай уже испытывает замедление роста» и сильно пострадает от нового раунда торговой войны, поэтому «мотивация для сделки есть, все стороны должны проявить определенную политическую волю и гибкость».

«Было бы ошибкой добиваться сделки с Си Цзиньпином на G-20. Его главная цель состоит в том, что изменить глобальный порядок на такой, который отражает переход власти из США в Пекин, терпеливо дожидаясь, пока США сделают первое предложение и поведут переговоры против самих себя».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами за несговорчивость — если торговые переговоры с Пекином не приведут к заключению соглашения.

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Торговая война между Китаем и США
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