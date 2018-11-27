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Сенатор США призывает Трампа осудить «российскую агрессию»

Политика

25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь», а также буксир «Яны Капу», нарушившие государственную границу России

Вашингтон, 27 ноября 2018, 12:59 — REGNUM  Занять открытую антироссийскую позицию в отношении произошедшего в Керченском проливе призвала Дональда Трампа американский сенатор Тэмми Дакворт, комментируя сообщение CNN о том, что Трампа «отказывается осуждать российскую агрессию против Украины». В своем твиттере 27 ноября сенатор пишет:

«Российские нападения на украинский суверенитет и свободу судоходства являются опасными нарушениями международного права. Я осуждаю эскалацию Россией использования военной силы и поддерживаю усилия НАТО по восстановлению спокойной, сдержанной и стабильной обстановки в Азовском море и Керченском проливе. Вот бы еще Дональд Трамп сделал то же самое».

Как сообщало ИА REGNUM, на вопрос журналистов об отношении к ситуации в Керченском проливе Трамп ответил сдержанно: «Они (европейские лидеры) не в восторге (от обострения отношений между РФ и Украиной). Мы все работаем над этим вместе».

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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