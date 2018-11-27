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Neue Zürcher Zeitung: «Азовское море — это русское море»

Политика

НАТО не окажет военной поддержки Украине, поскольку позиции России в зоне конфликта слишком сильны, пишет швейцарское издание

Neue Zürcher Zeitung: «Азовское море — это русское море»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Азовское море

Берн, 27 ноября 2018, 12:58 — REGNUM  Украина может располагать лишь моральной поддержкой стран Евросоюза и НАТО. Об этом пишет колумнист Иво Мийнсен для швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung 26 ноября, комментируя инцидент в Азовском море.

«Она (Украина — прим. ИА REGNUM ) может рассчитывать на моральную солидарность сообщества государств, которые призывают Россию обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив. Но прямая военная поддержка со стороны членов НАТО в целях обеспечения свободы судоходства иллюзорна. Слишком велик риск неконтролируемой эскалации и слишком сильны позиции России. Фактически, сегодня Азовское море — это русское море», — пишет автор.

Как сообщало ИА REGNUM, в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Украины Петр Порошенко призвал западных партнеров усилить давление на Россию. Посол Украины в Германии заявил о необходимости отправки военных кораблей НАТО в Черное море.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Украины в ФРГ ждет появления немецких кораблей в Азовском море

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