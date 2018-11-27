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Турчинов уверяет, что на Украине уже введено военное положение

Политика

Путаница возникла не только в длительности, но и в дате

Киев, 27 ноября 2018, 12:54 — REGNUM  Военное положение на Украине введено 26 ноября с 14:00 по местному времени, заявил 27 ноября глава совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в комментарии агентству УНИАН.

По словам Турчинова, дата начала военного положения, указанная в постановлении, которое одобрила Рада, — 26 ноября с 14:00. Та же самая дата указана в пояснительной записке к закону, опубликованной на сайте Верховной рады.

Журналисты отметили, что перед голосованием в Верховной раде было сказано, что военное положение будет введено 28 ноября с 9:00 по местному времени.

Напомним, ранее издание Strana.ua обнаружило в официально опубликованном тексте закона ошибку. Там сказано, что военное положение на Украине вводится не на 30 дней, как проголосовала рада, а на 60, как требовал президент Украины Пётр Порошенко.

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