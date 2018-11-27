Индонезия никогда экономически не зависела от Китая — министр Панджаитан

Джакарта, , 12:53 — REGNUM Министр-координатор по морской политике Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан прямо заявил, что Индонезия никогда не была страной, которая экономически зависет от иностранного государства или имеет торговые связи только с одной страной, в данном случае с Китаем, сообщает Antaranews.

«Мы никогда экономически не зависели от Китая, торговые партнеры Индонезии — это не только Китай», — подчеркнул министр.

Лухут Бинсар Панджаитан пояснил, что в будущем Индонезия будет продолжать налаживать связи, особенно в области торговли, с любой страной мира, и по-прежнему будет придерживаться принципа взаимной выгоды.

«В отношениях с Китаем мы придерживаемся принципа взаимной выгоды. Я повторю: мы не хотим, чтобы китайские инвестиции были направлены только на сырье, мы должны увидеть дополнительную ценность, как я говорил ранее, мы должны увидеть инвестиции в развитие технологий, защиту окружающей среды, вовлекая как можно больше граждан Индонезии», — пояснил министр-координатор по вопросам морской политике.

Министр также сообщил, что на встрече «Большой двадцатки» Индонезия будет «бороться за торговлю, справедливую для всех стран мира».

Напомним, саммит «Большой двадцатки» состоится в Буэнос-Айресе, Аргентина, с 30 ноября по 1 декабря 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морской политике ИндонезииЛухут Бинсар Панджаитанпригласил инвесторов из Китая увеличить свои инвестиции в Индонезию.

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