Песков заявил об угрозах военного положения на Украине

Москва, , 12:50 — REGNUM Введение военного положения в ряде областей Украины является внутренним делом страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом официальный представитель Кремля предупредил о возможных негативных последствиях такого шага.

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«Безусловно, на фоне электорального процесса, конечно, подобный шаг, как введение военного положения, имеет особую, мало чем закамуфлированную окраску», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что это может «нести угрозу для эскалации напряжённости» на юго-востоке страны.

Как сообщало ИА REGNUM, с 26 ноября на Украине вступило в силу военное положение, которое будет действовать до 15:00 мск 25 января 2019 года. Соответствующий указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны подписал президент Украины Пётр Порошенко.

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Порошенко назвал условие введения военного положения по всей Украине

Военное положение распространяется на пограничные с Россией и Приднестровьем области, а именно — Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Одесскую, Сумскую, Харьковскую, Черниговскую, Херсонскую и внутренние воды Азово-Керченской акватории. Позднее Верховная рада Украины доработала законопроект, добавив к указанным ранее областям Запорожскую и Донецкую области.

Напомним, такие меры власти Украины предприняли после задержания российскими пограничниками в Чёрном море трёх кораблей ВМС Украины, которые нарушили границу РФ. Провокация со стороны украинских судов была совершена 25 ноября.

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