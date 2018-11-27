Песков не располагает информацией по иску Ощадбанка против РФ

Москва, , 12:39 — REGNUM Решение Парижского арбитража по иску украинского Ощадбанка о взыскании с Российской Федерации «ущерба» из-за потери активов в Крыму не стали комментировать в Кремле.

«Не могу вам (журналистам) точно сказать», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос сотрудников СМИ.

По его словам, информацией о том, что это был за иск, он не располагает.

26 ноября пресс-служба украинского Ощадбанка сообщила, что Российская Федерация, согласно вынесенному решению международного арбитража в Париже, должна выплатить кредитной организации $1,3 млрд в связи с потерей активов в Крыму.

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