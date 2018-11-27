Глава минприроды Чувашии объяснил проверки на полигоне

Чебоксары, , 12:37 — REGNUM Министр природных ресурсов и экологии Чувашии Александр Коршунов подтвердил, что на полигоне твёрдых бытовых отходов проводилась проверка. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил сегодня, 27 ноября, на сессии Госсовета Чувашии, отвечая на вопросы депутатов.

Глава фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков спросил главу минприроды Чувашии Александра Коршунова о ситуации на полигоне ТБО (концессионный объект), который якобы «посетили правоохранительные органы», «изъята документация». Отметим, что противоречивые слухи стали распространяться неделю назад.

«Уже месяц здесь находилась проверка Федерального казначейства. Они провели, пока нам документ не представили. На сегодняшний день это была плановая проверка в рамках работы органов внутренних дел. Пока результаты нам не сообщили», — сказал Александр Коршунов.

Напомним, полигон строится в рамках государственно-частного партнёрства. Он обслуживает Чебоксары, Новочебоксарск и часть Чебоксарского района, то есть половину населения Чувашии.