Мария Бутина снова содержится в одиночной камере

Москва, , 12:35 — REGNUM Содержащаяся под стражей в США гражданка России Мария Бутина снова переведена на содержание в одиночной камере. Об этом сообщил ТАСС отец Марии Валерий Бутин.

По его словам, арестованная попала под ужесточение режима: лишь два часа в сутки Марии позволено находиться в общей камере, а на 22 часа ее переводят в одиночную. Отец арестованной подчеркнул, что причины ужесточения режима на сегодняшний день неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское дипломатическое ведомство предпринимает все возможные действия, чтобы арестованная властями США по надуманным обвинениям гражданка России Мария Бутина была освобождена из-под стражи.

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