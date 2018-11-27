Спикер парламента Киргизии поздравил с 25-летием Федерального собрания

Москва, , 12:28 — REGNUM Председатель Жогорку Кенеша Киргизии Дастан Джумабеков поздравил спикера Госдумы Вячеслава Володина с 25-летием со дня образования Федерального собрания Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 27 ноября.

«Хотел бы поздравил вас с 25-летием со дня образования Федерального собрания РФ. 25 лет деятельности современного российского парламента — это история планомерного развития парламентской демократии и парламентской дипломатии», — отметил Джумабеков в ходе встречи с Володиным.

Он подчеркнул, что усилия российской стороны по развитию и укреплению межпарламентского взаимодействия «являются весьма важными и современными».

"Хочу искренне пожелать Госдуме ФС РФ, уважаемый Вячеслав Викторович, дальнейших успехов в вашей ответственней многовекторной деятельности, а дружественному народу России — мира и процветания», — заявил Джумабеков.

Он также заверил, что парламент Киргизии готов к доверительному диалогу с Госдумой по всем направления киргизско-российских связей.