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Фонд Сороса прекратил свою работу в Турции

Политика

Работать стало невозможно

Анкара, 27 ноября 2018, 12:17 — REGNUM  Фонд Джорджа Сороса «Открытое общество» прекратил свою деятельность на территории Турции, сообщает 27 ноября Anadolu.

Причиной тому стала критика организации со стороны президента страны Реджепа Эрдогана, назвавшего целью деятельности фонда — разделение и уничтожение народов.

Представители правозащитной организации заявили, что работать в Турции больше нет никакой возможности, так как против них активно действует государство, обвиняя в организации протестов в 2013 году.

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Политическая жизнь Турции
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