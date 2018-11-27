Ливан заинтересован в поставках российских патронов — СМИ

Бейрут, , 12:12 — REGNUM Власти Ливана согласились принять в виде военной помощи от России несколько миллионов патронов к автомату Калашникова. Об этом сообщает 27 ноября агентство «Синьхуа».

Отмечается, что боеприпасы, которые поставит Россия, пойдут на обеспечение МВД Ливана. Ранее в сообщениях некоторых ливанских СМИ сообщалось, что Ливан отказался от предложения Москвы, однако в заявлении пресс-службы исполняющего обязанности премьер-министра Ливана Саада Харири указанные сведения были опровергнуты.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября в Ливане был открыт первый дилерский центр Ульяновского автозавода, дистрибуцией российских автомобилей будет заниматься компания Ultimate Fahed.

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