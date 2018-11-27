Посол Южной Кореи оценил роль Индонезии в построении мира на полуострове

Джакарта, , 12:15 — REGNUM Посол Южной Кореи в Индонезии Ким Чанг-Бим высоко оценил роль Индонезии в процессе воссоздания мира на Корейском полуострове, сообщает Antaranews.

В ходе обсуждения нынешней ситуации на Корейском полуострове на встрече, проведенной посольством Южной Кореи и центром Хабиби в Джакарте посол призвал главу Индонезии Джоко Видодо пригласить северокорейского лидера Ким Чен Ына на юбилейный саммит АСЕАН — Южная Корея в 2019 году.

Сообщается, что Индонезия поддерживает дружественные отношения с Южной Кореей, а также двусторонние отношения с КНДР более 50 лет.

Рахима Абдурахим, глава центра Хабиби, заявил, что Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии, которые имеют хорошие отношения как с Южной Кореей, так и с КНДР могли бы использовать простую дипломатическую тактику для построения двусторонних отношений. По его словам, роль Юго-Восточной Азии в создании мира на Корейском полуострове должна создать благоприятные условия для диалога и взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Южной Кореи в Индонезии Ким Чанг-Бим пожертвовал 500 тыс. долларов США на восстановление инфраструктуры после землетрясения, произошедшего 5 августа на индонезийском острове Ломбок.

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