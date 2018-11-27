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«Наши украинские партнеры» — сенатор США защищает Украину от России

Политика

25 ноября в Керченском проливе были задержаны три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь», а также буксир «Яны Капу», нарушившие государственную границу России

«Наши украинские партнеры» — сенатор США защищает Украину от России
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Защита

Вашингтон, 27 ноября 2018, 12:11 — REGNUM  Произошедшее в Керченском проливе чревато самыми серьезными последствиями, считает сенатор Кори Букер. Комментируя в своем твиттере сообщение издания Vox о том, что «открытое нападение России на Украину приведет к еще более сильной и страшной эскалации», Букер пишет:

«Последняя российская агрессия против Украины в Керченском проливе является опасной эскалацией. К сожалению, молчание нашего президента не пройдет незамеченным в Москве. Я стою с нашими украинскими партнерами против этой очередной российской провокации».

Как стало известно ранее, об урегулировани инцидента в Керченском проливе Дональд Трамп высказался кратко: «Работаем над этим».

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
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