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На Украине ввели военное положение на 60 дней

Политика

Как теперь будут исправлять «опечатку» — неизвестно

Киев, 27 ноября 2018, 11:58 — REGNUM  Официальная украинская газета «Урядовый курьер» опубликовала указ о введении военного положения на Украине сроком на 60 дней, а не на 30, как решила Верховная рада, сказано 27 ноября в соответствующей публикации.

На Украине вступила в силу именно та редакция закона, которая опубликована на страницах «Урядового курьера».

Напомним, 26 ноября президент Украины Пётр Порошенко внёс на рассмотрение парламента закон о введении военного положения на Украине.

Рада отказалась принимать закон в президентской редакции, и Порошенко был вынужден уменьшить срок действия военного положения с 60 дней до 30.

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Политическая жизнь Украины
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