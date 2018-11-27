На Украине ввели военное положение на 60 дней

Киев, , 11:58 — REGNUM Официальная украинская газета «Урядовый курьер» опубликовала указ о введении военного положения на Украине сроком на 60 дней, а не на 30, как решила Верховная рада, сказано 27 ноября в соответствующей публикации.

На Украине вступила в силу именно та редакция закона, которая опубликована на страницах «Урядового курьера».

Напомним, 26 ноября президент Украины Пётр Порошенко внёс на рассмотрение парламента закон о введении военного положения на Украине.

Рада отказалась принимать закон в президентской редакции, и Порошенко был вынужден уменьшить срок действия военного положения с 60 дней до 30.

Читайте также: Верховная рада одобрила частичное военное положение на Украине

А также: Военное положение введено там, где не поддерживают Порошенко — эксперт