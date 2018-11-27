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В Германии оценили потери Европы от конкуренции США с Россией и Китаем

Политика

«Арена этого состязания становится все более ясной»

Берлин, 27 ноября 2018, 11:49 — REGNUM  Конкуренция США с Россией и Китаем больше всего сказывается на странах Европы, заявил 27 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

«Арена этого состязания становится все более ясной: с одной стороны экономическая, между США и Китаем, с возможной эскалацией торговых споров, — цитирует РИА Новости Маас. — С другой стороны, стратегическая конкуренция между США и Россией, а также США с Китаем».

Он добавил, что гонка за технологическое господство подпитывает эту конкуренцию, в том числе в сфере вооружения, а от такого положения дел больше всего теряют европейские страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президента США Дональд Трамп заявил о возможном повышении пошлин на китайские товары с 1 января 2019 года. В свою очередь в КНР заявили, что будут жестко отстаивать свои интересы, если экономическое давление со стороны Соединенных Штатов усилится, а протекционистские барьеры станут крепче.

Читайте подробнее: Китай пригрозил США жёсткими мерами в случае повышения пошлин

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Политическая жизнь Германии
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