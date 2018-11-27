Оппоблок поддержит отмену выборов, если Порошенко продлит военное положение

Киев, , 11:45 — REGNUM Выборы президента Украины пройдут 31 марта «если на тот момент не будет военного положения». Если президент Петр Порошенко продлит военное положение, выборов не будет. Об этом 27 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Юрий Мирошниченко.

«Проведение выборов во время военного положения невозможно. Если через месяц президент продолжит военное положение, то ни о каких выборах мы говорить не можем. Президент действует ответственно и в интересах государства. Почему я так говорю? Нужно уважать институты — институт президента, институт парламента, институт Совета национальной безопасности и обороны», — рассказал Мирошниченко.

По его словам, режим военного положения больше касается тыла, а не военных, которые и так наделены правом отражать агрессию врага.

«Закон, который приняла Верховная Рада, не связан с непосредственным ведением боевых действий. Все, что касается боевых действий не нуждается в военном положении. Вооруженные силы имеют правовую основу, чтобы отбить любое нападение на нашу страну. Все, о чем говорится в статусе военного положения, касается тыла, абсолютно не военных. Если идет война изымаются автомобили, чтобы доставлять грузы для фронта. Например, нужно ввести комендантский час. Нужно ограничить право передвижения для иностранцев, происхождением из страны, с которой ведется война и т.д.», — рассказал Мирошниченко.

При этом он считает, что военное положение нужно было вводить на всей территории Украины, а не в 10 областях.

«Мне не понятно, почему ограничились только десятью областями, потому что если речь идет о привлечении определенных ресурсов, то очевидно их нужно привлекать со всех областей Украины. Это касается транспорта и услуг… Нам чрезвычайно важно, чтобы были выполнены обещания, которые прозвучали вчера в зале Рады, что права и свободы граждан не будут ограничены безосновательно. Если нет сухопутных операций, если нет военных действий, чтобы не ограничивали политические права», — подытожил Мирошниченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 26 ноября Верховная Рада ввела военное положение в ответ на атаку России на катера Военно-морских сил Украины в Керченском проливе. Российская сторона называет действия украинских судов провокацией и утверждает, что была нарушена госграница, а командование судов не подчинилось законным требованиям пограничников.

Действие военного положения распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Правовой режим военного положения начался с 26 ноября и продлится до 26 декабря текущего года. При этом президент имеет право продлить военное положение.

По словам Порошенко, военное положение будет применяться только в случае наземной военной агрессии со стороны России.

В дополнении к указу о вводе военного положения описаны права граждан, которые ограничат в случае введения военного положения. В частности, документ предусматривает ограничение прав человека на неприкосновенность жилья (ст.30), личной жизни (ст.32), тайну телефонных разговоров (ст. 31), свободу передвижения (ст.33), свободу мысли и слова (ст.34), прав граждан избирать и быть избранными (ст. 38), прав на мирные собрания (ст. 39), прав распоряжаться своей собственностью (ст.41), прав на предпринимательскую деятельность (ст. 42), прав на свободный выбор деятельности (ст. 43) и прав на забастовку (ст. 44), а также прав на образование (ст. 53).