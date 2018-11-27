Патрушев: военных моряков Украины сделали «разменной картой»

Москва, , 11:44 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко и его приближенные сделали украинских военных моряков «разменной картой» в попытке остаться у власти. Об этом в интервью изданию «Аргументы и Факты» заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

По его словам, украинский лидер и его «соратники» готовы идти на любые преступления в погоне за повышением собственных шансов остаться у власти. Патрушев подчеркнул, что эти шансы в сегодняшних реалиях весьма невысоки.

Также секретарь Совбеза России отметил, что сегодняшний режим на Украине не способен решать насущные проблемы большей части доведенного до нищеты населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентарии Украины одобрили введение военного положения в стране после инцидента в акватории Черного моря, когда три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками за незаконное нахождение в территориальных водах РФ.

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