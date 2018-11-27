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Пенс поздравил NASA с успешной посадкой InSight на Марс

Политика

Американские компании добились «невероятного успеха!»

Вашингтон, 27 ноября 2018, 11:44 — REGNUM  Вице-президент США Майк Пенс на своей странице в соцсети Twitter отреагировал на успешную посадку станции Mars InSight на Марс

«Поздравляю NASA… и всех, кто сделал сегодняшнюю посадку InSight возможной, — написал он. — Это стало восьмым разом, когда США сели на Марс».

Пенс подчеркнул, что американские компании добились «невероятного успеха!»

Как передавало ИА REGNUM, автоматическая станция InSight совершила успешную посадку на поверхность «Красной планеты» днем 26 ноября.

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