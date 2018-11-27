Вторник, 27 Ноября 2018 года
12:15:20 МСК

Американский сенатор требует комплексных мер за «путинскую агрессию»

Политика

«Метод Путина»

Вашингтон, 27 ноября 2018, 11:43 — REGNUM  В отношении России надо принять целый ряд мер, считает американский сенатор Марко Рубио, комментируя высказанное в Wall Stree Journal мнение, будто «очередной военной агрессией Путин проверяет Трампа». «Метод Путина» WSJ характеризует как «проверить противника на слабость» и посмотреть, есть ли возможность для удара. В своем твиттере Рубио пишет:

«Помимо других ответов на путинскую агрессию против Украины, необходим сильный импульс со стороны США к построению сильного европейского консенсуса в части расширения секторальных санкций против России, которые истекают в январе 2019».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп сдержанно отреагировал на произошедшее в Керченском проливе. Президент США заявил, что европейские лидеры от этого не в восторге, и «мы все работаем над этим вместе».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить