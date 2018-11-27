Американский сенатор требует комплексных мер за «путинскую агрессию»

Вашингтон, , 11:43 — REGNUM В отношении России надо принять целый ряд мер, считает американский сенатор Марко Рубио, комментируя высказанное в Wall Stree Journal мнение, будто «очередной военной агрессией Путин проверяет Трампа». «Метод Путина» WSJ характеризует как «проверить противника на слабость» и посмотреть, есть ли возможность для удара. В своем твиттере Рубио пишет:

«Помимо других ответов на путинскую агрессию против Украины, необходим сильный импульс со стороны США к построению сильного европейского консенсуса в части расширения секторальных санкций против России, которые истекают в январе 2019».

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп сдержанно отреагировал на произошедшее в Керченском проливе. Президент США заявил, что европейские лидеры от этого не в восторге, и «мы все работаем над этим вместе».