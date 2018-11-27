Экс-губернатор Курской области Александр Михайлов назначен сенатором

Курск, , 11:40 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт наделил своего предшественника Александра Михайлова полномочиями члена Совета Федерации. Как передаёт ИА REGNUM, соответствующее постановление врио губернатора подписал 26 ноября.

Постановление «О наделении полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Курской области» вступило в силу с момента подписания и было направлено в СовФед.

Александр Михайлов был бессменным губернатором Курской области с 2000 года. Свой пост он оставил 11 октября 2018 года, и ему практически сразу начали активно прокладывать дорогу в СовФед. От депутатского мандата в его пользу отказался гендиректор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. Несмотря на протесты ЛДПР и даже руководства ЕР, Михайлов 20 ноября получил мандат депутата областной думы.

Об отставке назначенного Михайловым сенатора Виталия Богданова стало известно сразу после того, как экс-губернатор стал депутатом. Решение Старовойта отправить своего предшественника в СовФед эксперты не считают неожиданным. Ранее такой же путь проделал, например, бывший глава администрации Липецкой области Олег Королёв.

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