El Mundo: Порошенко решил стать как Путин

Мадрид, , 11:39 — REGNUM Ряд испанских СМИ обеспокоен кризисом в отношениях Украины и России, вызванным воскресным инцидентом в Керченском проливе, когда военно-морские силы РФ воспрепятствовали проходу трех украинских кораблей (двух патрульных и одного буксира), вышедших из порта Одессы по направлению к Мариуполю. После короткой перестрелки украинские суда были досмотрены, а их экипаж задержан.

«Русские пригрозили, что будут стрелять, и исполнили свои угрозы, в результате чего несколько украинских моряков получили ранения», — описывает произошедшее издание El Pais. Оно также обращает внимание читателей на то, что видеозаписи инцидента можно найти в интернете. На кадрах видно, как российское судно надвигается на украинский корабль, в то время как слышны переговоры команд.

При этом El Pais показало ситуацию с разных сторон, сообщив о позиции Федеральной службы безопасности, согласно которой украинские суда нарушили границу.

«ФСБ признало наличие трех раненых и сообщило, что они получили медицинскую помощь, в то время как украинские СМИ уверяют, что пострадали шесть человек. В целом, согласно официальной реакции властей, Украина считает случившееся проявлением агрессии, в то время как Россия называет инцидент провокацией», — отметило СМИ, добавив, что спикер российского МИДа Мария Захарова отозвалась об украинцах как о бандитах.

Позиция издания ABC была более однозначной. Оно уделило основное внимание реакции украинского президента Петра Порошенко и Верховной Рады, посчитав наиболее важным эпизодом развивающегося дипломатического конфликта введение военного положения на месяц: вчера Рада ратифицировала соответствующий указ украинского лидера. В начале своего материала СМИ привело лишь украинские цифры, согласно которым от огня, открытого «специальными службами, подчиняющимися Федеральной службе безопасности (ФСБ, в прошлом КГБ)», пострадали шесть человек. Сослалось издание и на слова из телевизионного обращения Порошенко о том, что Россия начала новый этап агрессии против Украины, и теперь стране якобы угрожает сухопутное вторжение.

Впрочем, после этого ABC все же пересказало ноту российского МИДа, в которой действия Украины рассматривались как провокация, направленная на перенос президентских выборов, выгодный для действующего лидера (отстающего по популярности от Юлии Тимошенко). Порошенко обещает, что объявленное военное положение не затронет обычных граждан, но так ли это? Ясно одно — по мнению многих аналитиков, речь идет об ответном жесте на общее состояние беспокойства, которое вызвало в стране новое «унижение» со стороны России, считает СМИ. Оно приводит в пример манифестации перед российским посольством в Киеве и консульством во Львове, а также формирование в столице Украины неких «батальонов волонтеров» с неясными целями.

Введение военного положение на Украине оказалось в центре внимания и в материале каталонского издания La Vanguardia. Оно сделало особый акцент на заявлении Порошенко о возможной сухопутной операции российских вооруженных сил и угрозе вторжения. СМИ также подробно осветило международную реакцию на эскалацию напряжения между Россией и Украиной, подчеркнув, что НАТО и Совет Европы осудили действия РФ, а Франция, Голландия, Польша, Швеция и Великобритания призвали Москву сделать проход судов через Керченский пролив свободным.

El Mundo больше заинтересовала политическая ситуация на Украине. «Крым — противоядие для непопулярных президентов», — так называется статья издания о текущем положении дел, спровоцированным инцидентом в Азовском море. СМИ вспомнило, как российский президент Владимир Путин смог впечатляющим образом поднять свой рейтинг «аннексией полуострова» в 2014 году. По мнению El Mundo, Петр Порошенко решил скопировать стратегию своего «коллеги» и добиться роста популярности в преддверии президентских выборов за счет крымского вопроса.