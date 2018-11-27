Сенатор Франции арестован по подозрению в шпионаже в пользу КНДР

Париж, , 11:41 — REGNUM Французский сенатор Бенуа Кеннеди был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Северной Кореи, сообщает 27 ноября Agence France-Presse.

Политик являлась президентом ассоциации франко-корейской дружбы, имела серьезные связи с Пхеньяном и была автором книг о КНДР. В воскресенье 25 ноября она была помещена под стражу.

В обвинительном заключении говорится, что Кеннеди занималась сбором информации для Северной Кореи, что наносило ущерб национальным интересам Франции. Следствие продолжается.

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