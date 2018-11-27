Глава правящей партии Индии: квоты для религиозных меньшинств неприемлемы

Нью-Дели, , 12:24 — REGNUM Председатель правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Амит Шах заявил, что не допустит введения дополнительных квот для представителей религиозных меньшинств. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», соответствующее заявление лидер БДП сделал на митинге в ходе предвыборной кампании в штате Телангана.

Амит Шах выступил с критикой предложения партии «Телангана раштра самитхи» (ТРС) увеличить долю зарезервированных для мусульман мест в образовательных учреждениях и на государственной службе с 4% до 12%. Председатель БДП заявил, что правительство Индии во главе с Нарендрой Моди не допустит позитивной дискриминации в отношении каких-либо религиозных групп. Более того, введение дополнительных квот нарушит постановление Верховного суда о том, что общее число зарезервированных мест для всех групп населения не должно превышать 50%.

Ранее законодательная ассамблея штата Телангана, распущенная 6 сентября 2018 года, одобрила резолюцию об увеличении квоты мест для мусульман в образовательных учреждениях и на государственной службе. Данное решение было направлено в Нью-Дели для получения одобрения со стороны федерального правительства, однако кабинет во главе с Нарендрой Моди до сих пор не выразил свою позицию по указанной инициативе.